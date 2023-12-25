Süper Kupa finali biletlerinde yüzde 50 indirim

Turkcell Süpe Kupa'da 29 Aralık Cuma günü Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. TFF dev maçın biletlerinin yüzde 50 indirimli satışının sürdüğünü bildirdi.

Süper Kupa finali biletlerinde yüzde 50 indirim

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa maçının Bilet satışları sürüyor.

TFF, Turkcell Süper Kupa maçı biletlerinin satışının yüzde 50 indirimli olarak sürdüğünü aktardı.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının biletleri %50 indirimli olarak satışa devam ediyor."

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