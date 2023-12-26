Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya gelecek: Para ödülü belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği ve Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa'nın para ödülü belli oldu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya gelecek: Para ödülü belli oldu

Süper Lig’deki derbi heyecanı beraberlikle sonuçlanırken, futbolseverlerin gözü kulağı Süper Kupa maçına çevrildi.

Türkiye’nin iki dev kulübü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında para ödülleri de belli oldu.

İki kulübe yapılacak olan toplam ödemenin 108 milyon TL olacağı öğrenilirken, kupayı kazanan takımın 65 milyon TL, finalist takımın ödülünün ise 43 milyon TL ödül alacağı bildirildi.

Takımların masraflarının da Suudi Arabistan tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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