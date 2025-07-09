Muslera İlk Maçında Yıkıldı

Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan Muslera, yeni takımı Estudiantes ile çıktığı ilk maçta yıkıldı.

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Muslera İlk Maçında Yıkıldı
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Galatasaray’da geçirdiği 14 yılda gösterdiği performansla takımın efsaneleri arasına adını yazdıran Fernando Muslera, yeni takımıyla ilk şokunu yaşadı.

Muslera, Estudiantes La Plata ile Supercopa Internacional finaline çıkarken, sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve kupada hüsrana uğradı.

Muslera, Galatasaray’dan ayrılarak Estudiantes La Plata’ya imza atmıştı. Muslera, ilk maçına Supercopa finalinde Velez’e karşı çıktı.

Velez, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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