FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda İlk Finalist Belli Oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde İngiliz ekip Chelsea, Brezilya temsilcisi Fluminense'yi 2-0 yenerek finale çıktı.

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda İlk Finalist Belli Oldu
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım Brezilya temsilcisi Fluminense'yi 2-0'lık skorla mağlup eden Chelsea oldu.

New York'un MetLife Stadı'nda oynanan karşılaşmada Chelsea, Joao Pedro'nun 18. dakikadaki golüyle öne geçti.

Brezilyalı yıldız, 56. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve İngiliz temsilcisinin finale yükselmesinde başrolü oynadı.

Chelsea, bugün (9 Temmuz Çarşamba) oynanacak Paris Saint-Germain-Real Madrid maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

Final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapılacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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