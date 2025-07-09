Galatasaray Osimhen İçin Tarih Verdi! Taraftar Çıldıracak

Galatasaray'da Osimhen için geri sayım sürerken, sarı-kırmızılı ekibin yöneticisi Metin Öztürk'ten flaş bir açıklama geldi. Öztürk, transferin tamamlanması için tarih verdi.

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Galatasaray Osimhen İçin Tarih Verdi! Taraftar Çıldıracak
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Galatasaray geçen sezon Napoli’den kiralanmasıyla ligin dengelerini altüst eden Victor Osimhen ile her konuda anlaşma sağlarken, geriye İtalyan devi ile bonservis pazarlığı kalmıştı. Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk, taraftarları heyecanlandıracak bir açıklamaya imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sene doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne katılacağını hatırlatan Öztürk, “Tüm futbolcular bu arenada olmak istiyor. Bundan evvel demin bahsettiğiniz gibi Mauro Icardi de ilk geldiği yıl kiralık futbolcumuzdu. Sonra lisanslı futbolcumuz haline geldi. Osimhen de mutlaka Galatasaray'da olmak istiyordur. Biz de Osimhen’in bizde olmasını istiyoruz. Ama şu an Napoli Kulübü'nün futbolcusu. Başkanımız, başkan vekilimiz Sayın Abdullah Kavukçu’yu şu konuda görevlendirdi. Biliyorsunuz biz daha transfer sezonu açılmadan gene başkanımızın ve Sayın Abdullah Kavukçu’nun büyük gayretleriyle Bayern Münih'in ve Alman milli takımının en önemli futbolcularından birini transfer ettik. Burada asıl olan Galatasaray'dır” dedi.

Galatasaray Osimhen İçin Tarih Verdi! Taraftar Çıldıracak - Resim : 1

Osimhen transferine ilişkin de konuşan Öztürk, “Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz de Osimhen ile ilgili gerekli teklifleri Napoli'ye yaptık. Zaten bu işte 48 saat içinde çözülür. Her zaman her futbolcunun alternatifi vardır. Alternatifi olmayan tek şey bizim Galatasaray aşkımızdır. Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Buradaki hedef adım adım önce çeyrek final, yarı final, mümkünse final. Biz hep sahada kalacağız” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Osimhen Galatasaray
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