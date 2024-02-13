Murat Kurum'u desteklediğini açıklamıştı: Dursun Özbek, İmamoğlu ile fotoğraf vermemek için kaçtı

İBB'nin düzenlediği Spor İstanbul toplantısından erken ayrılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i hatıra fotoğrafı için bekleyen İmamoğlu, "Dursun başkan Dursun başkan" diye seslendi. Özbek'in hatıra fotoğrafı öncesi toplantıyı terk ettiği belirtildi.

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Murat Kurum'u desteklediğini açıklamıştı: Dursun Özbek, İmamoğlu ile fotoğraf vermemek için kaçtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Spor İstanbul toplantısı düzenledi.

Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Dünya Olimpianlar Derneği CEO’su Mike Miller, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra spor dünyasının önde gelen isimleri de katıldı.

Toplantı sırasında son zamanlarda karşılık açıklamalar yayınlayan Özbek ve Koç'un yan yana gelmediği belirtildi.

Ayrıca geçmişte Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum'u desteklediğini söyleyen Özbek, İmamoğlu ile de pek fazla yan yana gelmedi.

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İmamoğlu bunun üzerine "Dursun başkan Dursun başkan" diye bağırıp, toplu fotoğrafa çağırdı. Ancak Dursun Özbek toplu fotoğraf çekiminden önce salonu terk ettiği belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ekrem İmamoğlu Dursun Özbek Ali Koç İBB
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