Galatasaray-Sparta Prag maçının hakemi belli oldu

Sarı kırmızılıların Çekya ekibi ile oynayacağı maçta İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

Galatasaray-Sparta Prag maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, 15 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te RAMS Park'ta, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile mücadele edecek.

Galatasaray'ın, Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Alejandro Muniz Ruiz olacak.

Galatasaray - Sparta Prag maçında VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Ricardo de Burgos oturacak.

Kaynak: İHA

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