Galatasaray'da Sparta Prag maçı hazırlıkları

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Koşu ve topa sahip olma idmanlarının ardından çalışma çift kale maçla sona erdi.

Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson antrenmanın tamamında takımla birlikte yer alırken, Hakim Ziyech kendisi için hazırlanan program dahilinde salonda çalıştı.

Galatasaray hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA