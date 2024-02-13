Galatasaray'da Sparta Prag maçı hazırlıkları

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 15 Şubat Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

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Galatasaray'da Sparta Prag maçı hazırlıkları

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Koşu ve topa sahip olma idmanlarının ardından çalışma çift kale maçla sona erdi.

Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson antrenmanın tamamında takımla birlikte yer alırken, Hakim Ziyech kendisi için hazırlanan program dahilinde salonda çalıştı.

Galatasaray hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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