Mourinho'dan Aziz Yıldırım itirafı: "Görüşmem olmuştu ama..."

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, dün İstanbul'a getirip imza töreni yaptırdığı çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho için basın toplantısı düzenliyor.

Ali Koç ve Jose Mourinho basın toplantısında açıklama yapıyor.

Koç’un açıklamaları şu şekilde:

“Hocamız ve ekibi, 'Daha önce böylesine bir imza töreni yaşamadık.' dedi.

‘İŞİN GERÇEĞİ BU DEĞİL’

Hayal satmıyoruz, gerçekleri anlatıyoruz. Aziz Yıldırım, 'Jose Mourinho ile anlaştım.' dedi ama işin gerçeği bu değildi.

'BİTMEMİŞ BİR TRANSFER AÇIKLAMAYACAĞIZ'

Biz anlaştık dediysek anlaşırız. Getireceğiz dersek getiririz. Cumartesi günü 3-5 daha fazla oy almak için bitmemiş bir transfer açıklamayacağız."

Mourinho’nun açıklamaları şöyle:

Eskiden 'Ben Jose Mourinho'yum.' derdim ama şu an 'Ben Fenerbahçe Teknik Direktörüyüm.' demek istiyorum.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Eski kulübüm Roma'dan hiçbir oyuncuya karşı ilgim yok.

'AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞMEM OLMUŞTU AMA…'

Benimle iletişime geçen ilk isim Mario Branco'ydu. Kimseye imza atmadan önce sormama gerek yoktu. Kimseden ne yapmamın gerektiğine dair izin almam. Aziz Yıldırım ile görüşmem olmuştu ama izin almadım.

YILDIRIM SORUSUNA EVET YANITI

(Aziz Yıldırım'ın seçilmesi durumunda çalışır mı?) Fenerbahçe Teknik Direktörüyüm. Cevap evet, Fenerbahçe için çalışıyor olacağım.

'BUNU İKİ KERE DÜŞÜNMEM'

(Jorge Jesus, 'Bu ligin sportif gerçekliği yok.' demişti. Bu ligde yaşanabilecek durumlar hakkında size bilgi verildi mi?" sorusuna cevap) Avrupa'daki çoğu kişi benim gelmemle birlikte bu ligi takip edecek. Eğer Fenerbahçe'nin haklarını korumak için sesimi yükseltmem gerekirse bunu iki kere düşünmem. Benim de iyi ve kötü şeylerim vardır. Gittiğim yere ilgi çekerim. Avrupa'da daha fazla insan burayı izleyecek. Türkiye Ligi için çalışmaya geldim. Ancak temelde Fenerbahçe için geldim. Türkiye Ligi'nin daha iyi bir lig olmasını istiyorum.

'ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM KURACAĞIZ'

Fenerbahçe taraftarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü bir takım kuracağız. Herhangi bir vaatte bulunmam.

'ADIM ADIM GİTMEMİZ GEREKİYOR'

Ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. İnsanlar büyük düşünüyorlar, ben Avrupa'da 6 final oynadım ve 5'ini kazandım ama adım adım gitmemiz gerekiyor. Playoff'lar bizim için kolay olmayacak. Belki bunu söylemem doğru olmayacak ama EURO 2024'te olacak oyuncularımız umarım erkenden elenirler."

'İKİ YIL BOYUNCA FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ'

Sarı lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco ise şunları söyledi:

"Yanımda duran beyefendi iki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Jose Mourinho ile bu sene Türkiye'ye gelmesi için iletişime geçen ilk kişiyim.'Transfer Şampiyonu' olmak istemiyorum. Mayıs ayında şampiyon olmak istiyorum. Sportif anlamda devrime inanmam. Geçen sene iyi bir iş başardık. Dünyadaki her takım gibi geliştirilecek çok noktamız var ve bunu yapacağız. Hocamıza, 'Arkanda bir kulüp değil, bir ülke olacak. 35 milyon taraftarı var.' dedim. Portekizliyiz, Portekiz'de 10 milyon insan yaşıyor. 3.5 katı kadar."

Kaynak: Gerçek Gündem