Galatasaray Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek
Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu ve teknik direktör Okan Buruk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek.
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret edeceği bildirildi.
Gazeteci Yakup Çınar’ın haberine göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni Yönetim kurulu ve Okan Buruk 5 Haziran Çarşamba günü Erdoğan’ı şampiyonluk kupasıyla birlikte ziyaret edecek.
Galatasaray, 102 puanla Süper Lig'de ipi önde göğüslemişti. Galatasaray'ı Fenerbahçe 99 puanla takip etmişti.
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