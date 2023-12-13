MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası istifa eden Faruk Koca'nın yerine gelen isim belli oldu. MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Koca'nın istifası sonrası oy birliğiyle İsmail Mert Fırat'ı başkanlığa getirdi.

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MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde olağanüstü toplanan yönetim kurulunun Faruk Koca'nın istifa dilekçesini işleme aldığı belirtilerek, "Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın istifası neticesinde boşalan yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın İsmail Mert Fırat oy birliği ile seçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

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MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu - Resim : 3

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