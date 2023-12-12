Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a kaybetti. Galatasaray bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında bu akşam deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Kopenhag 1-0 kazandı. Bu sonuçla Kopenhag bir üst tura çıktı.
AVRUPA MACERASI SÜRECEK
Grubu 3. sırada tamamlayan temsilcimiz ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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