Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a kaybetti. Galatasaray bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında bu akşam deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Kopenhag 1-0 kazandı. Bu sonuçla Kopenhag bir üst tura çıktı.

AVRUPA MACERASI SÜRECEK

Grubu 3. sırada tamamlayan temsilcimiz ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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