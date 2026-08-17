Minik Fenerbahçe Taraftarının Formasını Çıkarmasını İstemişti: Şenel Akdemir'den Dikkat Çeken Sözler

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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında, ev sahibi ekibin tribününde babasıyla karşılaşmayı takip eden 4 yaşındaki Fenerbahçe taraftarının formasını çıkarmasını isteyen Şenel Akdemir, çocuğa yalnızca uyarıda bulunduğunu ve aileyle herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi. Akdemir, “Hem çocuğu hem babasını korumak adına da yaptım bunu. Gönülleri, kalpleri kırıldıysa, bundan dolayı incindiyse, başımın üzerinde yerleri var” dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, 15 Ağustos Cumartesi günü Eryaman Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gençlerbirliği tribününden izleyen 4 yaşındaki çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının bazı taraftarların tepkisi üzerine çıkarıldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Şenel Akdemir mahkeme tarafından ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'EN UFAK BİR TEMASIM OLMADI'

Akdemir, Fenerbahçeli minik taraftara hiçbir şekilde temasının olmadığını belirterek, "Bana tribünde Fenerbahçelilerin aramızda olduğu söylendi. Ben de babayla oğlu gördüm. Babaya söylediğim tek şey; 'Ya dışarı çıkın ya da formayı çıkarın.' Başka bir temasım, başka bir konuşmam olmadı. Videoların devamında da zaten hiç oraya dönük bir konuşmam ya da bir diyaloğum olmadı. 35 senedir bu tribündeyim. Orada sağ olsun komiser yardımcısı arkadaşımız, gerginliği engellemek adına güzel bir öngörü ve nezaketle çocuğu aldı" dedi. Minik taraftarın babası ile emniyette de karşılaştıklarını ifade eden Akdemir, "Çok kibar bir adam. 'Minicik bile kalbini kırdıysam, hakkınızı helal edin' dedim. Yani benim orada kendi tribünüme hem arka taraftan hem ön taraftan gelen hezeyana karşı konuşmalarım var. O kadar çok gürültü vardı ki. Mecburen sesli konuşmak zorundasınız. İster istemez sizin vücut dilinize yansıyor. Yani benim adamcağızla, çocuğa en ufak bir temasım olmadı. Zaten öyle olsa polis var orada, müdahale eder" ifadelerini kullandı.

'BABA İÇERDE TEKRAR GİYDİRMİŞ'

Tribündeki bazı taraftarların maçlarda ani tepkiler gösterebileceğini belirten Akdemir, "Maçta da çok gergin bir ortam vardı. Ben de bu tribünün ağabeyiyim ve orada uyarmak istedim. Çünkü yasal olarak rakip forma ile karşı tribüne giremezsiniz. Kapıda da güvenlik arkadaşlar çıkarttırmış ama içerde tekrar giydirmiş baba. Kaldı ki o çocuk komiserimin eline geldiği zaman ben bir rahatladım. Çünkü aşağıdan tepkiler vardı. Benim kimseyi küfrettiğim, vurduğum, dokunduğum 35 senedir görülmemiştir. Zaten çekilen videolarda bile hiç dokunmadığım zaten bariz görünüyor. O ilk videoyla birlikte bunlar patladı; devamı yok. Ben de dışarıdan o videoyu görsem aynı tepkiyi gösteririm. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir bu hayatta. Hakikaten böyle; filmlerde bile yaşanamayacak bir şeyin içerisine düştüm. Benim yaşam felsefemde böyle bir şey yok. Öylesine ithamlara maruz kaldım ki yani benim de bir ailem var. O tribündeki tüm çocuklar benim evladım. Tribünden tepki olmasın diye ben onları teskin ediyorum" dedi.

'MİNİK TARAFTARA HEDİYE VERMEK İSTİYORUM'

Akdemir, babalık refleksi ile hareket ettiğini ifade ederek, "Hem çocuğu hem babasını korumak adına da yaptım bunu. Gönülleri, kalpleri kırıldıysa, bundan dolayı incindiyse, başımın üzerinde yerleri var. Çocuğun babası emniyette ifade verdi. Görüntülerde de ortada. Herhangi bir söz; küfür, hakaret, bir şiddet, fiziksel temas yok. O yüzden şikayetçi olmadı. Gençlerbirliği çok nezih bir kurum, çok nezih bir kültürümüz var. Yani ben şahsen aileyi davet ederim. Miniğe de hediye vermek istiyorum. Derneğim, kulübüm bu konuda öncü olursa çok da mutlu olurum. Başımın üstünde yerleri var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA