Fenerbahçe’den Şampiyonlar Ligi Hamlesi: Romelu Lukaku UEFA Listesine Eklendi

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olympique Lyon ile karşılaşacağı maçlar öncesinde UEFA’ya sunduğu oyuncu listesinde değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli ekip, yeni transferi Romelu Lukaku’yu UEFA kadrosuna dahil etti.

KARTAL'IN ŞANS VERMESİNİ BEKLEYECEK

Belçikalı golcü, teknik direktör İsmail Kartal’ın görev vermesi halinde Lyon karşılaşmalarında forma giyebilecek.

İLK MAÇ İSTANBUL’DA OYNANACAK

Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk karşılaşması 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00’de İstanbul’da oynanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Fransa’da yapılacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan takım, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Fenerbahçe’nin Lyon’u elemesi halinde sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi lig etabında yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi