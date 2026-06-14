Milli Takım'ın Açılış Maçı Laneti

2026 Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Milliler, katıldığı 9. büyük turnuva olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na da yenilgiyle başladı. Bu sonuçla birlikte Milli Takım, katıldığı 9 büyük turnuvanın 8'inin açılış maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu.

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Milli Takım'ın Açılış Maçı Laneti
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A Milli Futbol Takımımız, daha önce katıldığı 9 büyük turnuvanın 8'ine mağlubiyetle başladı ve laneti Avustralya karşısında 2-0'lık yenilgiyle tersine çeviremedi.

İşte Milli Takım'ın büyük turnuvalardaki ilk maçları:

1954 Dünya Kupası

Almanya 4-1 Türkiye

Euro 1996

Türkiye 0-1 Hırvatistan

Euro 2000

Türkiye 1-2 İtalya

2002 Dünya Kupası

Brezilya 2-1 Türkiye

Euro 2008

Portekiz 2-0 Türkiye

Euro 2016

Türkiye 0-1 Hırvatistan

Euro 2020

Türkiye 0-3 İtalya

Euro 2024

Türkiye 3-1 Gürcistan

2026 Dünya Kupası

Avustralya 2-0 Türkiye

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Kaynak: Haber Merkezi

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