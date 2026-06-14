Montella Yenilginin Ardından Konuştu: Golü Bulsak Çok Farklı Olurdu

A Milli Futbol Takımı’nın Avustralya’ya 2-0 yenildiği maçın ardından A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Montella, maçın bekledikleri gibi geçtiğini ve takım ruhunu sahaya yansıttıklarını ifade etti. Montella, " Her şeyi denedik, gol bulamadık" şeklinde konuştu.

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Montella Yenilginin Ardından Konuştu: Golü Bulsak Çok Farklı Olurdu
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya’ya 2-0 yenilerek turnuvaya yenilgiye başladı.

'TAKIM RUHUNU SAHAYA YANSITTIK'

Maçın ardından A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Montella şunları söyledi: "Maç taktiksel olarak beklentimiz dışında geçmedi. Geride yerleşerek beklediklerini biliyorduk. Kontratakları da kullandılar. İki gol yedik, çok üzgünüz. Takım ruhunu sahaya yansıttık, yürekle oynadık. Buna devam edersek, istediğimiz sonuçları almaya başlarız. Bir dahaki maçta daha iyisini yapacağız.

'GOLÜ BULSAK ÇOK FARKLI OLURDU'

Aslında devamlılık olmayınca maç ritminde, tam performans veremezsiniz. Her şeyi denedik, gol bulamadık. Golü bulsak, çok farklı olurdu."

Bizim Çocuklar İlk Maçta Mağlup: Avustralya, Türkiye'yi 2 Golle GeçtiBizim Çocuklar İlk Maçta Mağlup: Avustralya, Türkiye'yi 2 Golle GeçtiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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Bizim Çocuklar İlk Maçta Mağlup: Avustralya, Türkiye'yi 2 Golle Geçti Bizim Çocuklar İlk Maçta Mağlup
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