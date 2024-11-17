Milli Takımın A Ligi'ne Yükselme Umudu Son Maça Kaldı: Spor Yazarlarından Çarpıcı Yorumlar

UEFA Uluslar Ligi’nde A Milli Takım, Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda Galler ile golsüz berabere kaldı. A Milli Takım A Ligi’ne yükselme şansını son maça bırakırken, spor yazarları da kıran kırana mücadele için dikkat çeken yorumlarda bulundu.

GÜRCAN BİLGİÇ | SABAH

"Yunus ligden gelen formunu maça da yansıttı. Sol taraf tercih edilir olmaktan çıkıp, sağdan Yunus, Mert ve ilk yarıda Arda ile etkili de geldik. İkinci 45'in duvara çarpıp dönen atak isteklerimiz 86'da penaltıyı getirdi. 'İş bitti' emiri cebimizdeyken, Kerem ile bundan da yararlanamadık."

‘KARADAĞ’DA İŞİ BİTİRİP…’

ENGİN KEHALE | HÜRRİYET

"Dün ilk 45 dakikayı keyifle, heyecanla ve takımımızla gurur duyarak izledik. Bellamy’nin ikinci yarıdaki Daniel James hamlesi, Galler’in kontra tehdidini artırsa da Montella, İsmail hamlesiyle buna karşılık vererek top kaybı anlarında kırılgan olmamızı engelledi. Oyun ritmi biraz düştüğünde Enes ile bu sefer kutu içerisinde daha etkili olmayı hedefledik. Galibiyete ihtiyacı olan takım Galler’di ama kazanmaya oynayan takım bizdik. Maç boyu aradığımız gole Kerem penaltısıyla ramak kalmıştı ki direk izin vermedi. Artık sırada Karadağ’da bu işi bitirip ait olduğumuz lige yükselme var."

‘KÖTÜ SONUÇ DEĞİL’

UĞUR MELEKE | HÜRRİYET

"Bizim takımımızsa dün ilk 60-70 dakikada topa sahip olan, parmak uçlarında oynayan, öne doğru deneyen, pozisyon yaratan taraftı. Özellikle ilk devrede iyiydik, tek eksiğimiz goldü Kayseri’de. İlk 45’te şutlarda 11-1, kornerlerde 6-1 üstündük. Ama atamadık bir türlü. İkinci yarıda hem bizde yorgunluklar-sakatlıklar baş gösterdi, hem de Galler’in kontratak silahı Dan James’in girişiyle biraz daha güvenli oynadık. Yine de denedik, bir de penaltı kaçırdık. Dünkü oyun ve 1 puan bizim için kötü sonuç değil."

'PENALTIYI KEREM ATMASI YANLIŞ'

MEHMET AYAN | HABERTÜRK

"Kerem Aktürkoğlu beyanatında "penaltı kaçırdığım için A Ligi'ne çıkamadık!" dedi. Bu tekçi yaklaşıma, bu anın 100 dakikada her şey olduğu anlatısına karşıyım. Takım oyunu vardır. Takımın oyuncuları söz konusudur. Penaltı kaçar, penaltı vuruşu zor bir vuruştur.

Ancak penaltı kazanıldıktan sonra hocamızın ORKUN'u işaret etmesi sonrası KEREM'in penaltıyı atması yanlıştır. Öyle olmasa da, maç sonu basın toplantısında Montella "Kerem'in atmasına saygı gönderisinde" bulunsa da dışarıdan bir otorite zaafiyeti görüntüsü verir.

Şık olmadı. Hakan ve Arda oyunda değilken takımın penaltıcı üçüncü ismi Orkun ise penaltıyı o atar. Kalanı MUKADDERAT!"