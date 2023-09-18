Milli Takımda Kuntz bilmecesi: TFF'den açıklama geldi

Alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verildiği iddia edilen Kuntz'la ilgili TFF'den açıklama geldi.

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Milli Takımda Kuntz bilmecesi: TFF'den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir süredir başarısız sonuçların ardından eleştirilerin odağında olan Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz’un görevine son verildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

TFF’den yapılan açıklamada, Kuntz’un sözleşmesinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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