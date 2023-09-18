Yeni yıldızından Fenerbahçe'ye sakatlık şoku
Antalyaspor’la yaptığı maçta sakatlanan Cengiz Ünder’in sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği açıklandı.
Fenerbahçe’nin Süper Lig’in 5. haftasında Antalyaspor’la yaptığı maçta sakatlanan Cengiz Ünder’in sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği açıklandı.
Sarı Lacivertli kulüp yeni transferi Ünder’in durumuyla ilgili, resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
“Dün akşam Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.”
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 18, 2023
Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder’in @AcibademSaglik Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan kontroller neticesinde sol arka… pic.twitter.com/kDGH4ZKubp