Yeni yıldızından Fenerbahçe'ye sakatlık şoku

Antalyaspor’la yaptığı maçta sakatlanan Cengiz Ünder’in sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği açıklandı.

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Yeni yıldızından Fenerbahçe'ye sakatlık şoku

Fenerbahçe’nin Süper Lig’in 5. haftasında Antalyaspor’la yaptığı maçta sakatlanan Cengiz Ünder’in sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği açıklandı.

Sarı Lacivertli kulüp yeni transferi Ünder’in durumuyla ilgili, resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“Dün akşam Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.”

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Cengiz Ünder Fenerbahçe Antalyaspor
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