Milli Okçu Ulaş Berkim Tümer İkinci Turda
Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Ulaş Berkim Tümer, klasik yay ilk turda Meksikalı Carlos Rojas'ı mağlup etti. Milli okçu Ulaş Berkim Tümer bir üst tura yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda Ulaş Berkim Tümer, klasik yay ilk turda Meksikalı Carlos Rojas ile karşılaştı.
Rakibi 28-26, 24-26, 25-26, 29-27 ve 28-27'lik setler sonucunda 6-4 mağlup eden milli okçu, adını son 32 turuna yazdırdı.
Ulaş Berkim Tümer, bu turda Hollandalı Steve Wijler ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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