Bursa Sahasında Fenerbahçe'yi Ağırlayacak

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor’un 2024-2025 sezonu fikstürü belli oldu.

Geride kalan sezonu 8. sırada bitiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2024-2025 sezonuna sahasında Fenerbahçe Medicana maçıyla başlayacak. 2024-2025 sezonu fikstürü TVF Ankara Merkez Ofisi’nde belirlenirken, kura çekiminiTVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi, TVF Li İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper gerçekleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyespor, 14 takımın yer aldığı ve 6 Ekim 2024Pazar günü başlayacak 2024-2025 sezonunun ilk haftasında sahasında Fenerbahçe Medicana ile karşılaşırken, sezonun ilkyarısı 15 Aralık 2024 Pazar günü tamamlanacak.

Ligde ikinci yarı 4 Ocak 2025 Cumartesi günü başlayacak ve normal sezon 15 Mart 2025 Cumartesi günü tamamlanacak. Normal sezon sonunda ilk 8 içinde yer alan ekipler play-off oynamaya hak kazanacak. Ligde play-off müsabakaları da nisan ayında oynanacak. Ligde normal sezonu ilk 4 içinde tamamlayan ekipler play-off 1 etabında, 5-8 arasına tamamlayan takımlar ise play-off 2 etabında mücadele edecek.

Bu arada AXA Sigorta Kupa Voley’de ise Ankara’da oynanacak 3. Grup’ta Cizre Belediye ve İstanbul Gençlik Spor ile karşılaşacak. 13-15Eylül 2023 tarihleri arasında oynanacak maçlar sonunda gruplarını ilk sırada bitiren ekipler adını çeyrek finale yazdıracak.

İlk yarı fikstürü

1. Hafta: Fenerbahçe Medicana

2. Hafta: Arkas Spor (D)

3. Hafta: Altekma (D)

4. Hafta: Cizre B.

5. Hafta: Develi (D)

6. Hafta: Ziraat Bankkart

7. Hafta: Spor Toto (D)

8. Hafta: Galatasaray HDI Sigorta

9. Hafta: Alanya B. (D)

10. Hafta: TÜRŞAD

11. Hafta: Akkuş B. (D)

12. Hafta: İstanbul Gençlik Spor

13. Hafta: Halkbank (D)

Kaynak: AA