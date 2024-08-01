Pınar Karşıyaka Damien Jefferson'ı Kadrosuna Kattı
Basketbol Süper Ligi'nden Pınar Karşıyaka, 26 yaşındaki Damien Jefferson'ı renklerine bağladı. Jefferson son olarak Belçika Ligi'nden Filou Oostende'de oynamıştı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 26 yaşındaki ABD'li Damien Jefferson'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Damien Jefferson Pınar Karşıyaka'mızda. Jefferson son olarak Belçika Ligi takımlarından Filou Oostende'de forma giymişti" ifadelerine yer verildi.
Jefferson, Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka'ya karşı 19 ve 17 sayılık performanslarıyla dikkat çekmişti.
Kaynak: AA