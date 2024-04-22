Milli karatecilerden Karate K-1 Premier Lig'in Mısır etabında 3 gümüş bir bronz madalya

Türkiye Karate Federasyonu, K-1 Premier Lig'in Kahire ayağı 59 ülke sporcularının madalya mücadelelerinin ardından bugün yapılan final müsabakalarıyla sona erdiğini duyurarak, organiasyona katılan milli sporcuların elde ettiği başarıları paylaştı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda kadınlar kumite 68 kiloda Eda Eltemur, erkekler kumite 75 kiloda Ömer Faruk Yürür ve erkekler katada ise Ali Sofuoğlu gümüş, kadınlar kumite 68 kiloda ise Sudenur Aksoy bronz madalya kazandı.