Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon oldu

Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. TVF Burhan Felek Vestel Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

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Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon oldu

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi’nde play-off final serisinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

Fenerbahçe 25,18, 25-22 ve 27-25'lik setlerle seriyi 3-2'ye getirerek kupayı kaldırmaya hak kazandı.

Fenerbahçe Opet böylelikle Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti.

Oyuncular, Kupa Seremonisine Melek Kanatlarıyla Çıktı

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Oyuncular, kupa seremonisine melek kanatlarıyla çıkarken, teknik heyet ve sporcular büyük sevinç yaşadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da kupa töreninde takıma eşlik etti.

Sultanlar Ligi'nde bu sezonun en iyilerinin ödülleri de, kupa seremonisi öncesinde verildi.

Ödül alan isimler şu şekilde:

En iyi smaçör: Ana Cristina (Fenerbahçe Opet)

En iyi pasör: Bojana Drca (Fenerbahçe Opet)

En iyi libero: Gizem Örge (Fenerbahçe Opet)

En iyi orta oyuncu: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet)

En iyi pasör çaprazı: Tijana Boskovic (Eczacıbaşı Dynavit)

En değerli oyuncu (MVP): Melissa Vargas (Fenerbahçe Opet)

Final serisinin üçüncü maçında 110 KM hızla servis kullanan Fenerbahçe Opet oyuncusu Melissa Vargas, aynı zamanda en hızlı servis atan oyuncu olarak Vodafone Özel Ödülü'nün de sahibi oldu.

Kaynak: ANKA

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