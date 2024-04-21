Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci yarışında 5. oldu

Hollanda'nın Assen kentindeki TT Assen Pisti'nde gerçekleştirilen 18 turluk yarışta, Bahattin Sofuoğlu 5. sırada, Can Öncü ise 10. sırada yer aldı.

Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla mücadele ederken, Can Öncü ise Kawasaki Puccetti adına yarıştı. Yarışı birinci tamamlayan isim ise Pata Yamaha Racing'den Hollandalı Glenn Van Straalen oldu. Bahattin Sofuoğlu genel klasmanda 55 puanla 5. sırada yer alırken, Can Öncü ise 21 puanla 14. sıraya yükseldi. Ayrıca genç motosikletçilerden Mert Konuk da FIM R3 Blu Cru Dünya Kupası'nın Hollanda ayağının ikinci yarışını 12. sırada tamamladı.

Kaynak: AA