Milli halterci Zehranur Aslan'dan büyük başarı: Avrupa ikincisi oldu

Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milli halterci Zehranur Aslan, 3 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonanın ikinci gününde podyuma çıkan Zehranur Aslan, koparmada 66 kilo, silkmede 85 kilo ve toplamda 151 kilo derecesiyle 3 gümüş madalya kazandı. Bu sonuçla Zehranur, Avrupa ikinciliğini elde etti.

Türk milli sporcuların toplam madalya sayısı şampiyonanın ikinci gününde 4 altın, 7 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 14'e ulaştı.

Diğer Türk sporcular arasında 15 yaş altı erkekler 55 kilo kategorisinde Mehmet Emin Sonkaya ve Niyazi Avcı, 49 kilo kategorisinde Eren Yiğit Yüce, 61 kilo kategorisinde Enes Efe Aydın ve İsmail Akın Alsancak dereceye girerek başarılı sonuçlar elde etti.

Kaynak: AA