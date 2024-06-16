Mourinho'dan büyük hamle: Juventus yıldızını Fenerbahçe'ye getirmek istiyor

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, transfer döneminde sürpriz bir ismin peşine düştü.

Mourinho'dan büyük hamle: Juventus yıldızını Fenerbahçe'ye getirmek istiyor

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Juventus yıldızını Fenerbahçe'ye getirmek istiyor.

İddiaya göre, Portekizli teknik direktör Mourinho, bizzat devreye girerek Juventus forması giyen 19 yaşındaki Dean Huijsen'i Fenerbahçe'ye getirmek istiyor.

Mourinho'dan büyük hamle: Juventus yıldızını Fenerbahçe'ye getirmek istiyor - Resim : 1

Tuttosport'tan aktardığı bilgilere göre, Mourinho, genç stoper Huijsen'i ikna etmek için diretiyor.

Juventus'un ise Huijsen için 30 milyon Euro istediği ve genç oyuncuyu Atalanta'dan Koopmeiners'ı almak için takasta kullanmak istediği belirtiliyor.

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