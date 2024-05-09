Milli Boksör Rabia Topuz'u yılan ısırdı! Yoğun bakımda...

Milli boksörümüz Rabia Topuz, Malatya'da kırsal bir mahallede antrenman yaparken yılan tarafından ısırıldı.

Milli Boksör Rabia Topuz'u yılan ısırdı! Yoğun bakımda...

Milli takım kampından dönen Topuz, dün beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisine antrenman için gitti. Kırsal alanda koşu gerçekleştiren Topuz'un ayağını yılan ısırdı.

Antrenör Akbaş tarafından ilk müdahalesi yapılan Topuz, Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milli sporcu, buradaki müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Topuz'un tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

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