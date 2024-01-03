Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırdı ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirildi.

Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mete Kalkavan'ın hakemlik kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemlerimizden Mete Kalkavan, kendi isteğiyle sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hizmetleri dolayısıyla Kalkavan'a teşekkür edilerek, yeni görevinde başarı dileğinde bulunuldu.

Mete Kalkavan, son olarak 19 Aralık 2023'te oynanan RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor maçını yönetmişti.

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