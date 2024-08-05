Mert Hakan Yandaş: Sahaya Çıkınca Görürsünüz

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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Mert Hakan Yandaş: Sahaya Çıkınca Görürsünüz

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa’nın Lille takımına konuk olacak.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş yaptığı açıklamada, "Lille takımı iyi bir takım. Nasıl bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz. İyi bir hocamız ve takımımız var. İnşallah yarınki maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

Tecrübeli orta saha, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bu tarz takımlarda yeni gelen oyuncularla rekabet artıyor. Benim burada 5. senem. takım için elimden geleni yapıyorum. Takımın içindeki birliktelik bu yönde olduğu için bu rekabet bizi mutlu ediyor. 5 dakikada olsa 90 dakikada olsa Fenerbahçe için elimden geleni yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'HOCAMIZ HER OYUNCUYA AYNI MESAFEDE'

Mert Hakan Yandaş, "Hocamız her oyuncuya aynı mesafede. Bütün takıma karşı çok samimi. Samandıra'daki mutluluğun Fenerbahçe camiasına yansıdığını düşünüyorum. Bu yüzden oradaki ortam bizim için çok önemli" sözlerini sarf etti.

'SAHAYA ÇIKINCA GÖRECEKSİNİZ'

"Ne tür bir oyun oynamak istiyorsunuz?" sorusuna tecrübeli oyuncu, "Sahaya çıktığımızda göreceksiniz" diye konuştu

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