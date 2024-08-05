Trendyol Süper Lig Heyecanı Başlıyor: Sivasspor - Trabzonspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak Sivasspor ile Trabzonspor arasında maçta +bilet fiyatları satışa sunuldu.

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Trendyol Süper Lig Heyecanı Başlıyor: Sivasspor - Trabzonspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları duyuruldu. VIP alt ve üst tribün: 500 TL, maraton alt ve üst: 300 TL, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün: 150 TL, kadın tribün: 300 TL ve deplasman tribün ise 195 TL olarak belirlendi.

VIP ALT C BLOK’A GİRİŞLER YASAKLANDI

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu karar gereği; 25.05.2024 tarihinde oynanan Sivasspor - Kayserispor karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan VIP Alt C Blokta yer alan taraftarının ise Trabzonspor müsabakasına giremeyeceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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