Cedi Osman Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nde

Cedi Osman Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin iddialı takımlarından biri olarak yeni sezona merhaba diyor. 2021-2022 sezonunda ilk kez A Takım seviyesinde mücadele veren Cedi Osman Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon yarı final oynama hakkı elde etti ve başarısının sonucunda yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi’ne yükseldi. Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden başlayan takımda ilk hedef bu ligde kalıcı olmak.

A Milli Takım sporcusu ve Türkiye'yi NBA'de temsil eden Cedi Osman, Türkiye Basketbol Ligi’ne yükseldikleri için mutlu olduğunu, bu ligde kalıcı olmak istediklerini ve basketbolun sevilmesini ve yayılmasını sağlamak için de projelere devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA