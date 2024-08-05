Altın Madalyalı Yüzücünün Parkta Uyurken Çekilen Görüntüsü Gündem Oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 metre sırtüstü branşında altın madalya kazanan İtalyan yüzücünün parkta uyurken çekilen görüntüsü gündem oldu. Yüzücü Thomas Ceccon'un bir parkta uyuduğu görüntü gündem oldu. İtalya Yüzme Federasyonu, "Sadece bir şekerlemeydi" açıklamasını yaptı.

Altın Madalyalı Yüzücünün Parkta Uyurken Çekilen Görüntüsü Gündem Oldu

Erkekler sırtüstü 100 metre branşında altın madalya kazanan İtalyan yüzücü Thomas Ceccon'un Paris'teki olimpiyat köyünde çimlerin üzerinde uyuduğu bir video, sporcuların barınmasıyla ilgili tartışmaların ardından sosyal medyada gündem oldu.

Suudi kürekçi Husein Alireza tarafından yayımlanan videoda, İtalyan yüzücünün bir parkta yattığı görülüyor.

Altın Madalyalı Yüzücünün Parkta Uyurken Çekilen Görüntüsü Gündem Oldu - Resim : 1

FIN İDDİALARI YALANLADI

İtalya Yüzme Federasyonu (FIN) ise konuya dair bir açıklama yaparak videonun, olimpiyat köyündeki yaşam koşullarıyla herhangi bir ilgisi olmadığını belirtti.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre FIN, videonun gündüz çekildiğini belirterek "Sadece bir şekerlemeydi" dedi.

DAHA ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Ceccon daha önce de sporcuların köydeki durumundan şikayet etmiş, yemek ve ulaşımın mükemmel olmaktan uzak olduğunu söylemişti.

Cumartesi günü 1500 serbest stil finallerine katılmaya hak kazanan bir başka İtalyan yüzücü Gregorio Paltrinieri de klima olmadığı için iyi uyuyamadığından şikayet ederek köyü, "şimdiye kadar yaşadığı en kötü yer" olarak nitelendirmiş ve "sporcuların korunmadığını" ifade etmişti.

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