Kriz Yaşamışlardı! Galatasaray'dan Zaha Kararı

Galatasaray ve Wilfried Zaha arasında ilk resmi maçın ardından kriz yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Süper Kupa maçının ardından Zaha ile ilgili kararını verdi.

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Kriz Yaşamışlardı! Galatasaray'dan Zaha Kararı

Süper Kupa'da ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 gibi tarihi bir skorla boyun eğen Galatasaray'da Wilfried Zaha krizi yaşanıyor.

Yeni sezonun ilk resmi maçında yedek kalmayı kabullenemeyen Wilfried Zaha, 75'te oyuna dahil edilmişti.

Yıldız futbolcu, hocası Okan Buruk'un verdiği taktikleri takıma aktarmamış, başarılı teknik adam maç sonrası bu konuya değinmişti.

Okan Buruk, Zaha için "Aslında 10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırıp yeni dizilişi anlattım. Kaan'ın stopere, Barış'ın sağ beke geçmesini, 4-3-2 dizilmemizi söyledim. O oyunculara farklı bir şey söyledi. O yüzden Barış sağ beke geçemedi, Kerem stopere geçti. Oradaki karışıklığı düzeltmeye çalıştım. Bazen görev verdiğiniz oyuncular yanlış da anlayabiliyor. Çok hücumcu bir takımdık. Stoperimiz eksilince yeni dizilişi söyledim. Bu tam olarak iletilemedi. Onunla ilgili Kerem'i çağırıp konuştum. Bu arada da yediğimiz goller oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Wilfried Zaha ise maçın ardından sosyal medya hesabında profil fotoğrafını siyaha çevirerek dikkat çekti.

ZAHA'NIN AYRILIĞINA SICAK BAKILIYOR

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Okan Buruk, yönetime sunduğu raporda Wilfried Zaha'nın ayrılığına artık sıcak baktığını dile getirdi.

Galatasaray'ın Zaha için teklif beklediği ancak oyuncunun yıllık 8 milyon euroluk maliyetinin Suudi Arabistan dışında karşılayacak kulüp bulmanın zor olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkıp 2110 dakika süre alan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı vermişti.

31 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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