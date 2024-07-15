Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylılarla Sert Tepki: 'Size Ne Olduğunu Gösteririm'

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı taraftarlarla tartışma yaşadığı iddia edildi. Tartışmada sinirlerine hakim olamayan Yandaş, Galatasaraylı taraftarlara sert tepki gösterdi.

Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylılarla Sert Tepki: 'Size Ne Olduğunu Gösteririm'

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı taraftarlarla tartışma yaşadığı iddia edildi.

İddiaya göre, boğazda tekne turu yapan Mert Hakan'a Fenerbahçe bayrağı açan taraftarların yanına giderken, bazı Galatasaraylı taraftarlar 'Ağlama' şeklinde işaret yaptı.

'SİZE NE OLDUĞUNU GÖSTERİRİM'

Yandaş, bu hareket karşısında sert tepki göstererek, 'Terbiyesizlik yapmayın. Bana selam verenlere selam vermeye geldim. Sahanızda takımımla birlikte size gerçeklerin ne olduğunu gösterdim' dedi.

Daha sonra Yandaş'ın alanda bulunan Fenerbahçeli taraftarlara da 'Fenerbahçeli olmak bir şereftir, her zaman omuz omuza olalım' dediği öğrenildi.

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