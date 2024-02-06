Vargas, Fenerbahçe’ye geri döndü

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, son olarak Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank’ta oynayan 24 yaşındaki pasör çaprazı Melissa Vargas’ın 2023-2024 sezonunun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız ile lig şampiyonluğu kazanan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’yla Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu yaşayıp, olimpiyat elemelerinde 7’de 7 yapan takımın bir parçası olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın en önemli isimlerinden biri olan oyuncumuz Melissa Vargas, İstanbul’a geri döndü" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA