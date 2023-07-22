Mbappe kadro dışı bırakıldı! Real Madrid iddiaları...

Paris Saint-Germain’in yıldız ismi Kylian Mbappe’nin kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü. Fransız yıldızın kadro dışı bırakılma gerekçesinin ise Real Madrid’le anlaşmaya varması olduğu bildirildi.

Transferde Real Madrid ile anılan Paris Saint-Germain’in yıldızı Kylian Mbappe, Japonya kampına götürülmedi.

Fabrizio Romano’nun haberine göre; PSG ile Mbappe arasındaki ipler tamamen koptu. Fransız devi, 2024 yılı için Real Madrid ile anlaştığına inandığı dünyaca ünlü yıldızı, kadro dışı bırakarak Japonya kampına dahil etmedi.