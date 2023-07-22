Mbappe kadro dışı bırakıldı! Real Madrid iddiaları...

PSG'nin yıldız ismi Mbappe'nin Real Madrid ile anlaştığı iddia edildi. Mbappe, PSG'de kadro dışı bırakıldı.

Mbappe kadro dışı bırakıldı! Real Madrid iddiaları...

Paris Saint-Germain’in yıldız ismi Kylian Mbappe’nin kadro dışı bırakıldığı öne sürüldü. Fransız yıldızın kadro dışı bırakılma gerekçesinin ise Real Madrid’le anlaşmaya varması olduğu bildirildi.

Transferde Real Madrid ile anılan Paris Saint-Germain’in yıldızı Kylian Mbappe, Japonya kampına götürülmedi.

Fabrizio Romano’nun haberine göre; PSG ile Mbappe arasındaki ipler tamamen koptu. Fransız devi, 2024 yılı için Real Madrid ile anlaştığına inandığı dünyaca ünlü yıldızı, kadro dışı bırakarak Japonya kampına dahil etmedi.

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