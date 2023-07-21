Fenerbahçe’de yeni transfer, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Rodrigo Becao da takımla ilk idmanına çıktı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de yeni transfer, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla tamamladı. Antrenmanda yeni transfer Rodrigo Becao da yer aldı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: İHA

Etiketler
Fenerbahçe Futbolda transfer haberleri
Son Güncelleme:
Formula 1'de sıradaki durak Macaristan Formula 1'de sıradaki durak Macaristan
350 bin TL para biriktirdi, şimdi kuruşunu dahi kullanamıyor: Hepsi elimde kaldı 350 bin TL para biriktirdi, şimdi kuruşunu dahi kullanamıyor: Hepsi elimde kaldı
Nathan Redmond'ın yeni adresi belli oldu Nathan Redmond'ın yeni adresi belli oldu
Herkes ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı Herkes ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ağustos ayının en şanslı 3 burcu: İşler onlar için yolunda gidecek! Ağustos ayının en şanslı 3 burcu: İşler onlar için yolunda gidecek!
48 il için aşırı sıcak uyarısı: O saatlerde sakın dışarı çıkmayın, termometreler patlayacak 48 il için aşırı sıcak uyarısı: O saatlerde sakın dışarı çıkmayın, termometreler patlayacak
CZN Burak'ın 'dolandırıcı' olduğunu söylediği babası sessizliğini bozdu: 'Annesinin genlerini almış' CZN Burak'ın 'dolandırıcı' olduğunu söylediği babası sessizliğini bozdu: 'Annesinin genlerini almış'
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde detaylar belli oldu: Alıcı mı, satıcı mı ödeyecek? Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde detaylar belli oldu
İslam Memiş'ten faiz kararı sonrası uyarı: 'Mehmet Şimşek'in söylediğinin tam tersini düşünüyorum' İslam Memiş'ten faiz kararı sonrası uyarı: 'Mehmet Şimşek'in söylediğinin tam tersini düşünüyorum'