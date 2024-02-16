Icardi, "Haftanın Enleri" için aday gösterildi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 yendiği karşılaşmada 1 gol 2 asistle oynayan sarı-kırmızılı oyuncu Mauro Icardi, "Haftanın Oyuncusu" için 4 aday arasında yer aldı.

Icardi, "Haftanın Enleri" için aday gösterildi

UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Sparta Prag galibiyetinde etkili olan Icardi'nin yanı sıra Karabağ'ın Braga'yı 4-2 yendiği maçta 2 gol 1 asistle galibiyete katkı yapan Abdellah Zoubir, Milan'ın konuk ettiği Rennes'i 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Ruben Loftus-Cheek ve Benfica'nın Toulouse'u 2-1 yendiği maçta 2 gol atan Angel Di Maria da "Haftanın Oyuncusu"na aday gösterildi.

ICARDI "HAFTANIN GOLÜ" İÇİN DE ADAY

Icardi'nin 90+1. dakikada takımını 3-2 öne geçirdiği gol de "Haftanın Golü" için aday listeye girdi.

Bu kategoride Eguinaldo'nun Shakhtar Donetsk'e Olimpik Marsilya karşısında 2-2 beraberliği getiren gol ile Rafael Leao'nun Milan'ın Rennes'i 3-0 yendiği maçtaki golü ve Preciado'nun Galatasaray'a karşı kaydettiği gol de adayları arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Galatasaray
Galatasaray'ın çiçeği burnunda transferi sakatlandı Galatasaray'ın çiçeği burnunda transferi sakatlandı
Leblebi bakın neyden yapılıyor? Leblebiyle ilgili pek bilinmeyen gerçek Leblebi bakın neyden yapılıyor? Leblebiyle ilgili pek bilinmeyen gerçek
Fethi Sekin'in oğlu Süper Lig'e transfer oldu Fethi Sekin'in oğlu Süper Lig'e transfer oldu
Dünden kaldıysa sakın yemeyin! 1 kaşığı bile yoğun bakımlık edebilir Dünden kaldıysa sakın yemeyin! 1 kaşığı bile yoğun bakımlık edebilir
ÇOK OKUNANLAR
En ateşli öpüşen 5 burç belli oldu En ateşli öpüşen 5 burç belli oldu
Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti belli oldu Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti belli oldu
Okan Buruk ve Nihan Akkuş Buruk'un 17 yıllık evlilikleri bitti 17 yıllık evlilik bitti: Geçen ay gizlice boşanmışlar
Sigorta primini böyle ödeyenler dikkat: Emekli maaşınız kesilebilir! Sigorta primini böyle ödeyenler dikkat: Emekli maaşınız kesilebilir!
İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi! 'Bir saattir konuşulur mu lan?' İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi!