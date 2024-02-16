Galatasaray'ın çiçeği burnunda transferi sakatlandı

Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier’in sakatlandığı belirtildi. Oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'ın çiçeği burnunda transferi sakatlandı

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yeni transferinde kötü haber geldi.

Sarı kırmızılıların Nottingham Forest'ten transfer ettiği Serge Aurier’in arka üst adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildi.

Galatasaray'dan Aurier’in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Yeni transferimiz Serge Aurier, ülkesi Fildişi Sahili’nin Afrika Kupası finalinde Nijerya ile oynadığı maçta arka üst adale grubunda ağrı hissetmiş ve Türkiye’ye geldiğinde yapılan MR tetkiklerinde ilgili kas grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.”

Aurier, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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