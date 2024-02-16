Ali Koç, başkanlığı bırakma nedenini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon sonunda başkanlık görevini bırakmaya karar vermesi ile ilgili açıklama yaptı.

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Ali Koç, başkanlığı bırakma nedenini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Haziran ayında başkanlık görevini bırakacağını açıkladı.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına konuk olan Koç, başkanlık görevini bırakma nedenini açıkladı.

“HAZİRAN AYINDA YENİ BİR BAŞKANIMIZ OLACAK”

Koç, “Bırakmanın zamanı geldi. Ben iki dönem için geldim. Fenerbahçe’nin şampiyon olmasında bir sürü engel var. Benim başkanlığımla bu engeller arttı. Örnekler verebilirim. Süper Kupa’nın bile sadece Fenerbahçe üzerinden konuşuluyor olması ne kadar absürt olduğunu, Fenerbahçe’nin saha dışında nelerle mücadele etmek zorunda kaldığının en güzel göstergesi” dedi.

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