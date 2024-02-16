Galatasaray'ın Sparta Prag'ı mağlup etmesi sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı 37 bin 600'e yükseldi. Sparta Prag'ın mağlubiyetiyle birlikte Çekya 34 bin 550 puanda kaldı.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

22 - Güney Kıbrıs: 22 bin 100

21 - Hırvatistan: 24 bin 775

20 - Polonya: 25 bin 375

19 - Sırbistan: 27 bin 775

18 - Ukrayna: 28 bin

17 - Yunanistan: 28 bin 325

16 - İsrail: 30 bin 125

15 - Norveç: 30 bin 625

14 - Danimarka: 31 bin 450

13 - İsviçre: 31 bin 975

12 - Avusturya: 32 bin

11 - Çekya: 34 bin 550

10 - İskoçya: 35 bin 850

9 - Türkiye: 37 bin 600

8 - Belçika: 46 bin 200

7 - Portekiz: 53 bin 816

6 - Hollanda: 60 bin 300

5 - Fransa: 62 bin 831

4 - Almanya: 81 bin 195

3 - İtalya: 83 bin 998

2 - İspanya: 86 bin 364

1 - İngiltere: 100 bin 803