UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Dün akşam temsilcimiz Galatasaray'ın Sparta Prag'ı mağlup etmesi, UEFA ülke puanını nasıl etkiledi?
Galatasaray'ın Sparta Prag'ı mağlup etmesi sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı 37 bin 600'e yükseldi. Sparta Prag'ın mağlubiyetiyle birlikte Çekya 34 bin 550 puanda kaldı.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:
22 - Güney Kıbrıs: 22 bin 100
21 - Hırvatistan: 24 bin 775
20 - Polonya: 25 bin 375
19 - Sırbistan: 27 bin 775
18 - Ukrayna: 28 bin
17 - Yunanistan: 28 bin 325
16 - İsrail: 30 bin 125
15 - Norveç: 30 bin 625
14 - Danimarka: 31 bin 450
13 - İsviçre: 31 bin 975
12 - Avusturya: 32 bin
11 - Çekya: 34 bin 550
10 - İskoçya: 35 bin 850
9 - Türkiye: 37 bin 600
8 - Belçika: 46 bin 200
7 - Portekiz: 53 bin 816
6 - Hollanda: 60 bin 300
5 - Fransa: 62 bin 831
4 - Almanya: 81 bin 195
3 - İtalya: 83 bin 998
2 - İspanya: 86 bin 364
1 - İngiltere: 100 bin 803