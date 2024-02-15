A Milli Takım dünya sıralamasında yükseldi!

FIFA'nın açıkladığı şubat ayı dünya sıralamasında A Milli Futbol Takımımız 2 sıra yükselerek 35'inci sıraya yükseldi.

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A Milli Takım dünya sıralamasında yükseldi!

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak yükselerek 35. sıraya çıktı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, 1505,28 puanla iki basamak yükseldi ve 35. sıraya yerleşti.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7, Çekya ise 40. sırada yer aldı.

Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmadı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Nisan 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra

Takım

Puan

Değişim

1

Arjantin

1855,20

-

2

Fransa

1845,44

-

3

İngiltere

1800,05

-

4

Belçika

1798,46

-

5

Brezilya

1784,09

-

6

Hollanda

1745,48

-

7

Portekiz

1745,06

-

8

İspanya

1732,64

-

9

İtalya

1718,82

-

10

Hırvatistan

1717,57

-

Kaynak: AA

Etiketler
A Milli Takım Türkiye FIFA Arjantin
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