Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati'nin isteği belli oldu!

Beşiktaş'ın yeni transferi Portekiz temsilcisi Braga'dan 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığından kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecini anlatan Al-Musrati, "Transfer dönemi bitmeden 4-5 gün önce Fernando Santos ile görüştüm. Bana burayı ve hedefleri anlattı. Paylaştığı fikirleri beğendim ve ailemle konuştuktan sonra Beşiktaş'a transfer olmaya karar verdim. Başkan Hasan Arat ile de görüştüm. Bana kulübü ve ligi anlattı. Beşiktaş'a transfer olduğum için mutluyum. Türkiye'nin en büyük takımlarından birine geldim. Takımla beraber en üst seviyede olmayı hedefliyorum" dedi.

"PARA HARCAMANIZ GEREKİYOR"

Beşiktaş'ın en yüksek bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı oyuncu olduğunun hatırlatılması üzerine Ali Muhammed Al-Musrati, "Bu, tabii ki bir oyuncunun hoşuna gider. İyi bir takım olmak ve başarı kazanmak için çok para harcamanız gerekiyor. Herkese kim olduğumu göstermem gerekiyor. Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşamak ve bu tarihin parçası olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Muhammed Al-Musrati

"ZOR BİR ZAMANDA GELDİM"

Braga'dan takım arkadaşı eski Beşiktaşlı futbolcu Serdar Saatçı ile transfer sürecinde konuştuğunu kaydeden Al-Musrati, "Bana Beşiktaş ile ilgili her şeyi anlattı. Çok mutlu olacağımı söyledi. Zor bir zamanda geldim ama Beşiktaş büyük bir tarihe sahip. Takımdaki oyuncu kalitesini de görebiliyorum. Daha profesyonel olmalıyız. Başarılı olmak için her şeye sahibiz. Herhangi bir baskı da hissetmiyorum" diye konuştu.

ALİ MUHAMMED AL-MUSRATİ KİMDİR?

El Musrati, 6 Nisan 1996 yılında Libya’da dünyaya gözlerini açtı.

Futbol kariyerine Al-İttihad kulübünde adım atan 27 yaşındaki oyuncu, daha sonra Guimaraes B takımına transfer oldu ve ardından Rio Ave ve Braga gibi önemli takımlarda forma giyme şansı buldu.

1,89 cm boyundaki El Musrati, ön libero ve orta saha pozisyonlarında başarılı performans sergileyebiliyor.

Braga forması altında 151 maça çıkan El Musrati, 15 gol atmış ve 8 asist yapmıştır. Ayrıca, Libya Milli Takımı'nda da 42 maçta yer almıştır.

Kaynak: Gerçek Gündem