Ali Koç canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe’nin yıldızı yuvadan uçuyor mu?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Halktv’nin canlı yayınında konuşan Koç, Galatasaray’la oynayacakları Süper Kupa Finali’nin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, nisan ayında oynanacağını açıkladı.

Ali Koç ayrıca, Süper Lig’de bazı kulüplerin ‘planlanarak’ şampiyon yapıldığını savundu.

FERDİ KADIOĞLU SEZON SONU YUVADAN UÇUYOR MU?

Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe’de takımın lider isimlerinden Ferdi Kadıoğlu’nun sezon sonu transfer olacağı iddiaları üzerine canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu ile Manchester City ve Ajax’ın ilgilendiği iddiaları gündeme gelmişti.

Koç konuyla ilgili, “Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdir. On numara pozisyonu için almıştık. O kadar güzel gelişti ki... Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi, 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde" dedi.

Ali Koç’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

‘FETÖ İLE EN İHTİŞAMLI DÖNEMİNDE YÜZLEŞTİK’

“Biz 3 Temmuz'da çok ağır bedeller ödedik. Hem maddi hem de manevi. Hala da ödüyoruz, son 10 yılda yaşadıklarımız ortada. Bu duruş, her şeyden önemli. Biz FETÖ ile en ihtişamlı döneminde yüzleştik. Kimse yanımızda değildi o zaman bizim, dimdik durduk. Ancak kimse bizimle helalleşmiyor. Fenerbahçe o dönemde fersah fersah öndeydi rakiplerinden. Keşke davalar falan açılmadan bir helalleşme süreci olsaydı Fenerbahçe için. Bizim otobüsümüz kurşunlandı, hala faili meçhul.”

3 Temmuz döneminin kesinlikle filmi veya belgeseli yapılmalı. Böyle bir şeyin örneği yok çünkü. Türkiye'de futbol, temiz insanların barınabileceği bir sektör değil.”

‘BAZI KULÜPLER PLANLANARAK ŞAMPİYON YAPILDI’

“Son 13 yılda Fenerbahçe'nin 1 şampiyonluğu var. Bunu sadece sportif sebeplerle açıklayamazsınız. Hem Aziz Yıldırım dönemi için hem de bizim dönemimiz için konuşuyorum. Bazı sezonlarda bazı kulüpler planlanarak şampiyon yapıldı. Bazı kulüplere ne destekler verildiğini gördünüz. Biz futbolun sahada kalması gerektiğine inanıyoruz.”

‘GALATASARAY PUAN KAYBEDECEK’

“Yine camianın bir kısmı karamsarlığa kapıldı. Onlara rahat olmalarını söylüyorum. Daha puanlar kaybedilecek, rakibimiz de kaybedecek. Futbol dışı branşlarda altın çağımızı yaşıyoruz. Fenerbahçe, her yerde tepeye oynuyor. Tabii kulvarlarda şampiyonluk kaçtığında hayal kırıklığı daha büyük oluyor bu yüzden.”

‘FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYON OLMASINDA ÇOK ENGEL VAR: YENİ ALDIĞIM BİLGİLER VAR’

“Başkanlığı bırakmamın zamanı geldi. Ben 2 dönem için geldim. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasında birçok engel var. Benim başkanlığımda bu engeller arttı. Süper Kupa olayında birçok paydaş var, cımbızla bizi hedef gösterdiler. Yeni aldığım bilgiler de var... TFF bu işi Ankara'ya raporlarken, bizi işaretlemiş. Biz bunun dibine ineceğiz. O yüzden devletimizden bir kez daha rica ediyorum; kim doğru söylüyor, kim yalan söylüyor bu işin üzerine gidilsin.”

SÜPER KUPA’NIN NE ZAMAN OYNANACAĞINI AÇIKLADI

“Süper Kupa maçı için önce 28 Şubat dendi ama o tarihten vazgeçildi. Seçimlerden sonra ve nisan ayı içinde oynanacağı kesin. TFF bir türlü bu takvimi belirleyemedi.”