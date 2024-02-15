FIFA dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri değişti!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasının şubat ayı sonuçları belli oldu.

TÜRKİYE, 35. SIRAYA YERLEŞTİ

Şubat ayı dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, 1505,28 puanla iki basamak yükseldi ve 35. sıraya yerleşti.

ARJANTİN ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7, Çekya ise 40. sırada yer aldı. Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmadı. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Nisan 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

1 Arjantin 1855,20

2 Fransa 1845,44

3 İngiltere 1800,05

4 Belçika 1798,46

5 Brezilya 1784,09

6 Hollanda 1745,48

7 Portekiz 1745,06

8 İspanya 1732,64

9 İtalya 1718,82

10 Hırvatistan 1717,57