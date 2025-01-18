Marmaris'te Kış Trofesi Başladı

Marmaris'te 16. Kış Trofesi büyük bir heyecanla başlarken, bu yıl ilk kez kullanılan orc sistemi dikkat çekti.

Marmaris'te Kış Trofesi Başladı

Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü’nün bu yıl 16. kez düzenlediği kış trofesi, rüzgarın elverişli olduğu bir günde heyecanla başladı. 5 farklı ülkeden 26 teknenin mücadele ettiği yarışlarda, bu yıl ilk kez kullanılan orc sistemi dikkat çekti.

İlk gün planlanan iki yarış da başarıyla tamamlandı. Marmaris’in eşsiz sularında gerçekleşen mücadelelerde yelkenciler keyifli anlar yaşadı. Altı ayaktan oluşan trofenin ilk ayağı yarın yapılacak yarışlarla sona erecek. Kazananlar ise ödüllerine ikinci ayak yarışlarında kavuşacak.

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Kaynak: İHA

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