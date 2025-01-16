Tatile Gidenden Artık Vergi Alınacak: Yeni Düzenleme İçin Düğmeye Basıldı
Türkiye'nin ünlü tatil beldelerinden Marmaris için yeni bir uygulamaya hayata geçecek. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçeye gelen turistlerden kent vergisi alınması için düğmeye bastı.
Kaynak: Patronlar Dünyası
Patronlar Dünyası'ndan Kenan Gürbüz'ün haberine göre, Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden Marmaris'e gelen turistler için yeni bir uygulamaya gidiliyor. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçeye gelen turistlerden kent vergisi alınması için çalışmalar başlattıklarını duyurdu. Marmaris Belediye Başkanı, bu uygulamanın Venedik gibi dünyaca ünlü turizm merkezlerinde olduğu gibi uygulanacağını belirtti.
KENT VERGİSİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Marmaris'in yaz aylarında nüfusunun 800 bine ulaşması ve bunun yerel bütçeye büyük bir yük getirmesi nedeniyle böyle bir karar alındığı ifade edildi. Marmaris gibi yoğun bir turizm trafiğine sahip olan bir ilçede, yerel hizmetlerin kalitesini artırmak ve altyapıyı güçlendirmek için ek gelir kaynaklarına ihtiyaç duyuluyor. Kent vergisi, bu ihtiyacı karşılamanın yanı sıra, turizm gelirinin daha adil dağılımına katkı sağlayacak.
NASIL KENT VERGİSİ ALINACAK?
Kent vergisinin nasıl ve ne zaman uygulanacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, bu konuda çalışmaların hızla devam ettiği belirtiliyor. Vergi uygulamasında, turistlerin konaklama süreleri, harcamaları gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurulabilir.
“KENT VERGİSİ ALMANIN FARKLI YÖNTEMLERİ VAR”
Kent Vergisi alınması yönünde çalışmaların başlatıldığını aktaran Acar Ünlü, “Kent Vergisi Dünyanın farklı bölgelerinde yerel yönetimlerin faydalandığı bir şey. 96 Bin nüfusa göre planlama ve bütçe alırken, hizmet verdiğimiz ortalama nüfus 500-550 bin yıl boyunca. Altından kalkılabilir bir şey değil o yüzden günlük, hatta gecelik nüfusa göre bizim burada katkı almamız lazım" dedi.
KENT VERGİSİ NE KADAR OLACAK?
Baz istasyonları, kredi kartı kullanımları gibi Kent Vergisi almanın farklı yöntemleri olduğunu belirten Ünlü, "Devletten bize 96 bin nüfusa göre kaynak sağlanıyor. Turist evet döviz bırakıyor, istihdam sağlanmasına dolaylı olarak katkı sağlıyor ama belediye hizmetlerinden de faydalanıyor. Kent Vergisi için aklımızda bir rakam yok. Bunun yapılması lazım. Bu MTV için de geçerli. Öyle yani yolların bakımı bizde ama motorlu taşıtlar vergisi devlette. Devletin MTV’den aldığı vergiyi bizimle paylaşması lazım.” açıklamasında bulundu.