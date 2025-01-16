Tatile Gidenden Artık Vergi Alınacak: Yeni Düzenleme İçin Düğmeye Basıldı

NASIL KENT VERGİSİ ALINACAK?

Kent vergisinin nasıl ve ne zaman uygulanacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, bu konuda çalışmaların hızla devam ettiği belirtiliyor. Vergi uygulamasında, turistlerin konaklama süreleri, harcamaları gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurulabilir.

“KENT VERGİSİ ALMANIN FARKLI YÖNTEMLERİ VAR”

Kent Vergisi alınması yönünde çalışmaların başlatıldığını aktaran Acar Ünlü, “Kent Vergisi Dünyanın farklı bölgelerinde yerel yönetimlerin faydalandığı bir şey. 96 Bin nüfusa göre planlama ve bütçe alırken, hizmet verdiğimiz ortalama nüfus 500-550 bin yıl boyunca. Altından kalkılabilir bir şey değil o yüzden günlük, hatta gecelik nüfusa göre bizim burada katkı almamız lazım" dedi.