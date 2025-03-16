Manisa'dan Kritik Galibiyet

Evinde Pendikspor’u ağırlayan Manisa Futbol Kulübü, 2-0’lık galibiyet alarak ligde 4 maçın ardından aldığı kritik galibiyetle puanının 37’ye çıkardı.

Manisa'dan Kritik Galibiyet

1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü evinde Pendikspor'u 2-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Ligde 4 maç aradan sonra galibiyet yüzü gören siyah-beyazlılar 37 puana ulaştı ancak kendisini henüz ateş hattından yukarı atamadı.

Manisa'dan Kritik Galibiyet - Resim : 1

Takımının başında çıktığı 2'nci maçta ilk galibiyetini alan Teknik Direktör Taner Taşkın, iyi yolda olduklarını dile getirdi. Son 2 maçta 4 puanı hanelerine yazdırdıklarına dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Haftalardan beri kazanamıyorduk. Geçen hafta Esenler Erokspor karşısında iyi bir oyunla 1 puan aldık. Bu maç özgüven açısından çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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