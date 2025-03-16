Hatayspor-Sivasspor Maçının VAR Hakemi Belli Oldu
Bugün oynanacak Hatayspor-Sivasspor maçının VAR hakemi Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Julian Weinberger oldu.
Süper Lig’in 28. haftasında Hatayspor ile Sivasspor, bugün saat 16.00’da Mersin Stadyumu’nda mücadele edecek.
Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay’ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.
Müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Avusturyalı Julian Weinberger oturacak. AVAR’da ise Ogün Kamacı görev alacak.
Kaynak: İHA